Во Внутренних войсках не комментируют якобы передислокацию подразделений под Киев
15:15, 01 ноября 2012Общество
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Во Внутренних войсках МВД Украины не комментируют информацию отдельных СМИ и политических сил о якобы стягивании к Киеву дополнительных подразделений ВВ МВД.
Ситуація, кажуть, у Києві спокійна...
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь командующего ВВ Виктория Кушнир.
«Мы не считаем целесообразным комментировать эту информацию. Во-первых, потому что, согласно приказу министра, данная информация является конфиденциальной, а во-вторых, никаких предпосылок для привлечения в столицу дополнительных спецподразделений нет. Кроме того, согласно информации киевского главка милиции, ситуация в столице спокойная, регулярно на патрулирование выходит достаточное количество сотрудников милиции для охраны общественного порядка», - сказала В.Кушнир.
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