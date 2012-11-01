Во Внутренних войсках не комментируют якобы передислокацию подразделений под Киев

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь командующего ВВ Виктория Кушнир.

«Мы не считаем целесообразным комментировать эту информацию. Во-первых, потому что, согласно приказу министра, данная информация является конфиденциальной, а во-вторых, никаких предпосылок для привлечения в столицу дополнительных спецподразделений нет. Кроме того, согласно информации киевского главка милиции, ситуация в столице спокойная, регулярно на патрулирование выходит достаточное количество сотрудников милиции для охраны общественного порядка», - сказала В.Кушнир.