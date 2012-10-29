В Харькове голоса считали в пылающей школе

Как сообщили УНИАН в дежурной части Главного управления МЧС в Харьковской области, первый телефонный звонок о пожаре, который возник около 22.39, поступил от директора школы.

По словам собеседника агентства, возгорания произошло на 3-ом этаже школы, в другом от избирательных участков крыле.

Сами участки расположены на 1-ом этаже. Горели вещи в лаборантской комнате.

В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники. Огонь полностью был укрощен в 23.19. Предварительной причиной его возникновения называют короткое замыкание электропроводки.

«Эвакуация не проводилось, пострадавших нет. Установлено, что на то время избирательные участки завершили работу. Пожар не повлиял на их работу», - отметили в дежурной части.