СМИ: Еще один российский оппозиционер просит политубежища в Украине

Активист "Солидарности" Михаил Маглов обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасения уголовного преследования по «болотному делу».

Об этом сам М.Маглов сообщил в Межрегиональную правозащитную Ассоциацию “Агора”, сообщает российское “Открытое информационное агентство”.

Документы для официального соискания статуса политического беженца М.Маглову помогли собрать специалисты программы юридической защиты ХИАС (Hebrew Immigrant Aid Society - Общество помощи еврейским иммигрантам), организации-партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Активист “Солидарности”, отметил, что “Украина в свете последних событий не является достаточно безопасным местом”, однако высказал надежду, что “после случая с Леонидом Развозжаевым подобного не повторится”.

В письме М.Маглов сообщает, что 11 июня в Москве он был “похищен сотрудниками Следственного комитета по приказу майора центра “Э” ... и весь день удерживался в приемной Бастрыкина”. По словам М.Маглова, руководитель следственной группы объявил, что по делу о событиях на Болотной площади он является свидетелем, а “попытки связаться с адвокатом были жестко пресечены”. М.Маглов утверждает, что следователь “неоднократно требовал дать необходимые следствию показания на лидеров оппозиции: Навального, Немцова, Удальцова, Яшина, прибегал к угрозам физической расправы”. Активист написал правозащитникам, что ближе к ночи у него изъяли записную книжку, телефон и ноутбук и отпустили на свободу “без какого-либо обязательства явиться после в СК”. При этом он пишет, что “в течение трех дней велась слежка оперативниками”.

“В конце июля мне стало известно, что по месту моей прописки в отдел полиции поступают всевозможные запросы на меня: наличие загранпаспорта, запрос характеристики. Стало понятно, что в скором времени меня могут арестовать и поместить в изолятор. Решил на какое-то время уехать в Украину в связи с отсутствием загранпаспорта. Так как “расследование беспорядков” стало все более идиотским и более политически мотивированным, не видел возможности вернуться и решил подать документы для получения статуса беженца”, - написал М.Маглов.

Он отметил, что готов вернуться в Россию, “если дело о беспорядках будет прекращено за отсутствием события преступления, а все фигуранты будут отпущены”.

“Болотное дело” не имеет отношение к каким-либо беспорядкам. Была провокация со стороны полиции, когда защищенные броней люди начали избивать мирную демонстрацию”, - сказал М.Маглов.

Как сообщал УНИАН, 24 октября с. г. Координационный совет российской оппозиции потребовал от Президента России Владимира Путина прекратить давление на их сторонников.

«В России продолжаются масштабные преследования инакомыслящих. На массовые протестные выступления граждан власть ответила полицейскими провокациями и прямым силовым давлением на своих оппонентов», - подчеркивается в заявлении.

Совет напоминает, что 6 мая 2012 года полиция жестко разогнала демонстрацию на Болотной площади в Москве. Сотни протестующих были избиты и задержаны. За несколько следующих месяцев 13 участников акции протеста были отправлены за решетку по сфабрикованному обвинению в массовых беспорядках.

Также, по словам авторов заявления, 5 октября был дан старт новому этапу преследований. Показанное в эфире НТВ видео неизвестного происхождения с недоказанными обвинениями в адрес левых активистов привело к новым арестам. 19 октября в результате спецоперации на территории Украины, при полном пренебрежении нормами права, был похищен, а затем нелегально доставлен в Москву оппозиционер Леонид Развозжаев. В Москве его, проведя судебное заседание в закрытом режиме и не оповестив адвокатов и членов семьи, отправили под арест, подчеркивается в заявлении.

«В связи с этим Координационный совет российской оппозиции: констатирует, что российская власть перешла к методам прямого силового давления на своих оппонентов, грубо нарушая нормы российского и международного права, а также требует от руководства страны и лично Владимира Путина прекратить практику давления на сторонников оппозиции», - говорится в документе. Также Совет требует обеспечить безопасность семье Л.Развозжаева.

«По сообщениям правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии, добившихся свидания с Л.Развозжаевым, стало известно, что сотрудники спецслужб пытками, психологическим давлением и угрозами добились от Л.Развозжаева показаний против его товарищей. Нам также известно, что представитель Следственного комитета РФ В.Маркин публично солгал, когда говорил, что Л.Развозжаев явился с повинной и добровольно признал свою вину и вину своих товарищей», - отмечают оппозиционеры.