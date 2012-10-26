В СК России заявили, что показания Развозжаева не являются ключевыми

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ, об этом заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, комментируя отказ Л.Развозжаева от явки с повинной.

«Если господин Развозжаев и его соратники думают, что их показания или отказ от них являются ключевыми по уголовному делу, то могу их разочаровать: у следствия достаточно других улик и доказательств, полученных и проверенных следственно-оперативным путем, которых будет достаточно для установления той самой истины, о которой так много говорят сами фигуранты уголовного дела и их соратники», - подчеркнул В.Маркин.

По его словам, фигуранты и свидетели по этому делу постоянно меняют свои показания.

В частности, он сообщил, что супруга Л.Развозжаева Ольга Смирнова 22 октября на допросе у следователя в качестве свидетеля в присутствии адвоката сообщила, о том, что 19 октября ее муж был дома и подробно рассказала, чем он занимался и как общался с детьми, а буквально через день она резко меняет свои показания и заявляет, что все это было не 19, а 12 октября.

В.Маркин отметил, что следствию остается только догадываться о том, что двигало Л.Развозжаевым, который сначала заявляет явку с повинной, описывая подробности своих передвижений и при этом не делая следователю никаких заявлений ни о пытках, ни о других преступлениях, а потом, после определенных событий, он резко отказывается от показаний.

Сегодня в Следственный комитет РФ для предъявления обвинения вызван другой фигурант дела - лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет РФ 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором «Левого фронта» С.Удальцовым и Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Официальный представитель Следственного комитета РФ В.Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков.

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев накануне был похищен неизвестными у здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

25 октября адвокат Марк Фейгин после посещения Л.Развозжаева в СИЗО «Лефортово» сообщил, что его подзащитный отказался от явки с повинной и потребовал возбудить дело в связи с его похищением в Украине.