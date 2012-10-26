Нацсовет начнет штрафовать каналы и провайдеров

Как сообщает газета «КоммерсантЪ – Украина», регулятор телевизионного рынка может получить новые полномочия. У Нацсовета появится возможность штрафовать каналы и провайдеров на сумму до 176 тыс. грн за несоблюдение условий лицензий. Рынок готовился к большим штрафам - по первоначальному плану они могли бы достигать 550 тыс. грн. Впрочем, даже сравнительно небольшие санкции принесут местным вещателям ощутимый ущерб.

В опубликованном Нацсоветом проекте распоряжения Кабмина указывается размер штрафных санкций и возможные причины их применения. Теперь проект должен быть утвержден правительством.

До сих пор Нацсовет юридически имел право штрафовать вещателей, но на практике не мог этого делать из-за отсутствия процедуры. "К нам уже не раз приходили представители таких регулирующих органов, как КРУ, и спрашивали, почему от нас не идут поступления в бюджет, если такое право у нас есть", - объяснял ранее глава совета Владимир Манжосов.

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Документ обсуждался с участниками рынка с начала лета. В результате в его окончательной версии сократилось количество нарушений, за которые должны применяться санкции, - Нацсовет претендовал на регулирование содержания рекламных роликов, а также на контроль над авторскими отчислениями.

"Мы признали, что этим должны заниматься уполномоченные органы - Госпотребинспекция и Госслужба интеллектуальной собственности", - сказала заместитель главы Нацсовета Лариса Мудрак.

Теперь в проекте остались только те нарушения, которые касаются Закона "О телевидении и радиовещании", условий лицензий, а также рекламы в части квот и размещения в программной концепции, отметила она.

Значительно уменьшился и размер штрафов. Если изначально минимальная санкция составляла 5,5 тыс. грн, а максимальная могла доходить до 550 тыс. грн, то теперь диапазон штрафов составляет всего 1,1-178 тыс. грн. При этом формула расчета суммы учитывает покрытие (для провайдера) или тип вещания (для канала).

Нацсовет сможет применять штрафы только после вынесения трех предупреждений вещателю. "На практике такое бывает крайне редко, ведь после трех нарушений и наложения санкций вещатель может лишиться лицензии. Никто не доводит ситуацию до такой точки", - пояснил юрист одного из каналов. Любой телеканал, получивший предупреждение от регулятора, старается погасить его как можно скорее, добавил он.

Вскоре Нацсовет может начать штрафовать компании и без предупреждений, отмечает издание.

Инициативная группа народных депутатов во главе с президентом Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Еленой Бондаренко (Партия регионов) заканчивает разработку новой версии Закона "О телевидении и радиовещании".

"В частности, в этом проекте предусматривается, что Нацсовет будет сначала штрафовать, а после этого в случае повторного нарушения выносить компаниям предупреждение", - сообщила Е.Бондаренко.

На крупных телеканалах уже давно заявляют, что штрафы для них предпочтительнее предупреждений. "Заплатить небольшой штраф гораздо проще, чем погашать предупреждение - это длительная и достаточно сложная процедура. К тому же пока предупреждение не погашено, канал не может переоформить ни одну лицензию, а это нужно делать достаточно часто", - отметил юрист одного из каналов.

В отличие от общенациональных вещателей, местные телеканалы и кабельные провайдеры могут пострадать от введения штрафов.

"Дело в том, что есть масса мелких нарушений, за которые Нацсовет до сих пор не применял никаких санкций - просто требовал их устранить, фактически на словах. Теперь за них будут штрафовать", - сказал один из участников рынка.

При этом бюджетов на погашение таких штрафов у местных вещателей зачастую нет, заявил генеральный директор канала ТВi Николай Княжицкий. "Таким образом, штрафы могут стать рычагом давления Нацсовета на местных вещателей", - считает он.