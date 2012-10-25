У украинцев хотят отобрать бесплатное интернет-телевидение

Вчера крупнейшие ассоциации операторов кабельного и спутникового телевидения, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, а также представители налоговой инспекции и МВД заявили о начале совместной борьбы с теневым сектором рынка платного ТВ, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Проблема пиратства на рынке доступа к ТВ-контенту стоит уже давно, но сейчас кабельные и спутниковые операторы начали остро ощущать конкуренцию с такими компаниями, говорит президент ассоциации "Укртелесеть" Виктор Скрипник.

По подсчетам президента "Воли" Сергея Бойко, общее количество зрителей, пользующихся услугами нелицензионных провайдеров платного телевидения, уже достигло 1,5 млн человек против 4,5 млн абонентов легальных операторов.

Доставкой ТВ-сигнала без лицензии занимаются, в частности, интернет-провайдеры и спутниковые операторы. К примеру, в Киеве лицензию на трансляцию ТВ-сигнала через интернет — IPTV (на экран телевизора) и WebTV (на экран компьютера) — имеют два провайдера: IPnet и "Космонова". Но в "тестовом режиме", то есть без получения лицензии, ее предоставляют почти все провайдеры.

Скоро у небольших интернет-провайдеров останется лишь два выхода — либо получать лицензию на вещание, либо прекращать трансляцию IPTV и WebTV в своих сетях. При этом в случае получения лицензии им придется уплатить лицензионный сбор (150-200 тыс. грн за один район города), а также ежемесячно отчислять роялти правообладателям — 40-65 тыс. грн, добавляет он.

Если провайдер все же решит получить лицензию, его услуги резко подорожают, отмечает издатель отраслевого журнала MediaSat Александр Глущенко. Стоимость такой услуги может составлять 50-100 грн, тогда как сейчас зачастую услуга предлагается бесплатно в пакете с услугой интернет-доступа, что может привести к отказу от такой услуги.