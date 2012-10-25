УВКБ: в Украине 2435 беженцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам советник по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Александра Маковская.

«Среднее количество - приблизительно 1 тысяча 500 заявлений ежегодно», - сказала она.

А.Маковская отметила, что ежегодно количество искателей убежища на территории Украины колеблется: в 2008 году их было около 2 тысяч 300 чел., в 2009 -1 тысяча 800, в 2011 - 890 чел. обратилось с заявлением о предоставлении статуса беженца.

Как сказала А.Маковская, в прошлом году наблюдалось меньше людей, просивших о статусе беженца, но это связано с реформированием органов государственной власти, которые работают с беженцами. «В течение нескольких месяцев в некоторых регионах территориальные органы не работали на принятие заявлений и, соответственно, люди, которые хотели подать заявление о получении статуса беженца, не имели возможности это сделать и обратились только в начале 2012 года», - объяснила она.

По информации А.Маковской, сейчас на территории Украины 2 тысячи 435 чел. имеют статус беженцев.

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А.Маковская сообщила, что большинство беженцев являются выходцами из Афганистана. В этом году основные страны происхождения - это Афганистан, Сомали, Сирия, а также Узбекистан и Киргизстан.

А.Маковская также сообщила, что в 2011 году получили статус беженца в Украине около 130 человек. «Ориентировочно, чуть меньше 10% человек из числа тех, кто обращается о предоставлении статуса беженца, его получают», - сказала она.

А.Маковская напомнила, что, по новому закону, статус беженца выдается на пять лет, и каждые пять лет Государственная миграционная служба имеет возможность принять решение о продлении такого статуса или инициировать процедуру отмены статуса беженца. После трех лет пребывания в статусе беженца человек имеет право обратиться с заявлением о предоставлении гражданства.