УВКБ: в Украине 2435 беженцев

01:54, 25 октября 2012
Общество
1336 0

Ежегодно в Украине за статусом беженца обращается около 1,5 тыс. человек.

The UN Refuges Agency

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам советник по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Александра Маковская.

«Среднее количество - приблизительно 1 тысяча 500 заявлений ежегодно», - сказала она.

А.Маковская отметила, что ежегодно количество искателей убежища на территории Украины колеблется: в 2008 году их было около 2 тысяч 300 чел., в 2009 -1 тысяча 800, в 2011 - 890 чел. обратилось с заявлением о предоставлении статуса беженца.

Как сказала А.Маковская, в прошлом году наблюдалось меньше людей, просивших о статусе беженца, но это связано с реформированием органов государственной власти, которые работают с беженцами. «В течение нескольких месяцев в некоторых регионах территориальные органы не работали на принятие заявлений и, соответственно, люди, которые хотели подать заявление о получении статуса беженца, не имели возможности это сделать и обратились только в начале 2012 года», - объяснила она.

По информации А.Маковской, сейчас на территории Украины 2 тысячи 435 чел. имеют статус беженцев.

По теме: Российская оппозиция планировала создать филиал в Киеве

А.Маковская сообщила, что большинство беженцев являются выходцами из Афганистана. В этом году основные страны происхождения - это Афганистан, Сомали, Сирия, а также Узбекистан и Киргизстан.

А.Маковская также сообщила, что в 2011 году получили статус беженца в Украине около 130 человек. «Ориентировочно, чуть меньше 10% человек из числа тех, кто обращается о предоставлении статуса беженца, его получают», - сказала она.

А.Маковская напомнила, что, по новому закону, статус беженца выдается на пять лет, и каждые пять лет Государственная миграционная служба имеет возможность принять решение о продлении такого статуса или инициировать процедуру отмены статуса беженца. После трех лет пребывания в статусе беженца человек имеет право обратиться с заявлением о предоставлении гражданства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter