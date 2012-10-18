Профильный Нацсовет заявляет о поддержке канала «ЧП.Инфо»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, такую позицию выразили члены Национального совета по вопросам телерадиовещания во время брифинга.

В пресс-службе отметили, что генеральный директор канала «ЧП. Инфо» Евгения Ткаченко сообщила, что в последний месяц на телеканал поступают многочисленные письма от провайдеров программной услуги, в которых сообщается о прекращении трансляции этого спутникового канала в кабельных сетях. Она отметила, что канал катастрофически теряет зрителя. “Мы понимаем, что регулятор вынужден действовать в рамках закона, однако считаем необходимым пересмотреть принципы отбора программ в УПП», – сказала она.

Как отметил председатель Нацсовета Владимир Манжосов, заложниками ситуации относительно расширения программ универсальной программной услуги стали все игроки телерадиоинформационного рынка: провайдеры программной услуги, которые вынуждены расширять ресурс кабельных сетей, чтобы иметь возможность вместить в свой программный пакет обязательные телеканалы; дистрибьюторы программ и вещатели. По его словам, особенно это касается нишевых спутниковых каналов, программы которых массово изымают из пакетов программ; и регулятор, который призван следить за соблюдением законодательства и не может сам пренебрегать действующими нормами Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

В.Манжосов предложил обратиться к «Комитету Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации и непосредственно к народному депутату Украины Елене Бондаренко, которая является руководителем рабочей группы по разработке новой редакции профильного закона, с предложением при формировании новых подходов к универсальной программной услуге учесть позицию Национального совета о необходимости включения в УПП каналов социальной направленности и выработки четких критериев, по которым социальную составляющую вещания каналов можно определить». По сообщению пресс-службы, это предложение единогласно поддержали все члены Нацсовета.