Непогода оставила без света 45 населенных пунктов Киевщины

Сегодня ночью из-за непогоды (дождь, сильные порывы ветра) сработали автоматические системы защиты линий электропередач и были обесточены 48 населенных пунктов в двух областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались 45 населенных пунктов в Киевской области и 3 - в Житомирской. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.