Непогода оставила без света 45 населенных пунктов Киевщины
08:59, 18 октября 2012Общество
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В двух областях Украины из-за непогоды обесточены 48 населенных пунктов.
На Киевщине - сильный ветер
Сегодня ночью из-за непогоды (дождь, сильные порывы ветра) сработали автоматические системы защиты линий электропередач и были обесточены 48 населенных пунктов в двух областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались 45 населенных пунктов в Киевской области и 3 - в Житомирской. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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