Редактор полтавской газеты заявляет о преследовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Луценко сообщил журналистам и написал заявление в милицию.

По его словам, на протяжении последних трех недель неизвестные пытаются заблокировать работу редакционной электронной почты, десятками посылая на адрес газеты зараженные компьютерными вирусами письма. А 14 октября его супруге на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, назвав ее полные имя, отчество, фамилию и домашний адрес, пригрозил «прирезать».

А.Луценко также говорит, что все эти действия связаны с его профессиональной деятельностью, т. к. репортеры газеты сейчас проводят журналистское расследование, связанное с появлением фотографий и клеветнической информацией в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от партии «УДАР».

А.Луценко говорит, что в целях безопасности увез жену и двоих детей из Полтавы.

В отделе по связям с общественностью областного управления МВД УНИАН сообщили, что руководство УМВД Полтавщины взяло под личный контроль проверку информации об угрозах семье журналиста.

Расследование дела поручено работникам Ленинского райотдела милиции Полтавы.