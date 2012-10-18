Одесские журналисты заявляют об угрозах за расследование земельных афер

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили Ирина Золотарева, главный редактор интернет-издания «Бессарабия — INFORM», и журналист «Аккерманские вести» Виталий Райнов.

«Нас бьют, пугают, жгут машины. Не знаю, останемся ли мы живы после этой пресс-конференции», - сказала И.Золотарева.

«Пока милиция никак не реагирует на наши заявления», - уточнила она.

По словам журналистки, угрозы начали поступать, когда она написала материал о выделении советом курортного поселка Затока (Белгород-Днестровский район) 11,5 га земли черноморского побережья кооперативу «Ривьера».

«Сначала начали поступать телефонные звонки с угрозами мне и моему маленькому сыну. А 31 июля и вовсе сожгли мой автомобиль», - отметила И.Золотарева, добавив, что такая же участь постигла и тех местных депутатов, которые хотели отменить решение о выделении земли «Ривьере». «Бил избит депутат Богдан Шевчук, а у депутата Артеменко сожгли машины», - добавила она.

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В свою очередь В.Райнов рассказал о ситуации с сельским председателем Приморска Вячеславом Козубенко, который попытался отменить решение, по которому 158 га побережья были отданы в долгосрочную аренду частной компании за 14 тыс. грн. в год.

«Сначала арестовали его жену. Продержав 17 суток в Одессе, отпустили. Потом дважды арестовывали Козубенко, но суды отменяли решение прокуратуры», - сказал В. Райнов.

«За этим всем стоит семья Барвиненко. Отец – депутат областного совета, а сын — народный депутат», - уточнили журналисты.

Справка УНИАН. В.Барвиненко стал народным депутатом по списку БЮТ, оказавшись на 154-м месте. В 2010 году перешел в Партию регионов.