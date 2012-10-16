Избитый журналист 1+1 узнал своего обидчика на видео двухлетней давности

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, 26 сентября Волкова серьезно избили двое неизвестных, как результат сотрясение мозга и поврежденная челюсть. Нападающие требовали у журналиста телеканала "1 +1" больше не ездить в Вышгород и прекратить расследовать факты земельных махинаций в садовом товариществе. Милиция, возбудив уголовное дело по статье "хулиганство", не учла серьезного аспекта - препятствование журналистской деятельности.

Видео, на котором Волков узнал человека, очень похожего на своего обидчика, приобщили к делу, но предложили журналистам самим расклеивать фото подозреваемого.

По словам журналистов программы "Деньги" милиция не спешит расследовать дело нападения на Дмитрия Волкова, а в земельных аферах под Вышгородом фигурируют чиновники и правоохранительные органы.

Напомним, телеканал "1 +1" объявил вознаграждение в размере один миллион гривен тому, кто найдет нападавших на журналиста. Если вы знаете о местонахождении человека, изображенного на фото, сообщите по номерам по телефону (044) 490-35-42, (044) 494 11 93.