Избитый журналист 1+1 узнал своего обидчика на видео двухлетней давности
В ходе журналистского расследования земельных махинаций под Вышгородом была найдена видеозапись заседания садового общества "Глядин", на котором пострадавший журналист Дмитрий Волков узнал одного из своих обидчиков.
Об этом сообщает ТСН.
Как известно, 26 сентября Волкова серьезно избили двое неизвестных, как результат сотрясение мозга и поврежденная челюсть. Нападающие требовали у журналиста телеканала "1 +1" больше не ездить в Вышгород и прекратить расследовать факты земельных махинаций в садовом товариществе. Милиция, возбудив уголовное дело по статье "хулиганство", не учла серьезного аспекта - препятствование журналистской деятельности.
Видео, на котором Волков узнал человека, очень похожего на своего обидчика, приобщили к делу, но предложили журналистам самим расклеивать фото подозреваемого.
По словам журналистов программы "Деньги" милиция не спешит расследовать дело нападения на Дмитрия Волкова, а в земельных аферах под Вышгородом фигурируют чиновники и правоохранительные органы.
Напомним, телеканал "1 +1" объявил вознаграждение в размере один миллион гривен тому, кто найдет нападавших на журналиста. Если вы знаете о местонахождении человека, изображенного на фото, сообщите по номерам по телефону (044) 490-35-42, (044) 494 11 93.