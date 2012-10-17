Эксперт: Новая редакция «дефектного» языкового закона успокоит страсти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции член рабочей группы по доработке Закона «Об основах государственной языковой политики», профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Владимир Василенко.

Он отметил, что в новой редакции «юридически дефектного» закона, который отныне предлагается назвать законом «О порядке применения языков в Украине», удалены все положения, касающиеся принципа языкового самоопределения.

«Такого принципа нигде нет в международных документах», - сказал эксперт и добавил, что такой принцип в ни одной стране не применяется относительно государственного языка, который является обязательным для использования государственными чиновниками при выполнении служебных обязанностей.

«Дома, при общении на улице и прочее – пожалуйста, хоть на турецком, хоть на арабском Азаров может говорить. Но когда он выполняет функции премьер-министра, то он должен говорить согласно ст. 10 Конституции Украины», - отметил В.Василенко.

Также в новом законопроекте зафиксировано и откорректировано определение терминов «государственный язык», второй термин «региональный язык или язык меньшинств» и «родной язык».

Как сообщил В.Василенко, перечень региональных языков в новом законопроекте остается таким, как и был, вычеркнули лишь русинский язык, который является диалектом украинского.

Кроме того, был внедрен принцип языкового самоопределения отдельных населенных пунктов, а не территорий, как это отмечено в действующем законе.

И с 10% до 30% повышено нужное количество лиц, проживающих на определенной территории, для введения там регионального языка.

В свою очередь заведующий отделом языков Украины Института языкознания НАН Украины Богдан Ажнюк выразил убеждение, что действующий закон «писался под русский язык» и что в нем есть принципиально неприемлемые вещи и много юридического брака, поэтому его просто необходимо изменять.

Также Б.Ажнюк отметил, что действующий закон сокращает уровень мотивации для изучения украинского языка.

«Новая редакция кардинально улучшила закон, но некоторые «родимые пятна» она не могла, по-видимому, полностью убрать», - констатировал он и добавил, что региональные языки все же проводят определенные границы в пределах государства и создают языковые резервации.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в действие.

При этом Президент Виктор Янукович 8 августа сразу после подписания данного резонансного закона создал рабочую группу по его доработке.

По данным СМИ, 12 октября эта рабочая группа утвердила законопроект о внесении изменений в языковой закон, а также проект концепции госпрограммы относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка.

Согласно поправкам, украинский язык получает небывалые права, а доля ее присутствия в эфире увеличивается до 75%. При этом осложняется процедура признания языков нацменьшинств региональными - это допускается лишь в том случае, если ее носителями является не менее 30% жителей определенной территории.

В свою очередь авторы действующего закона считают, что рабочая группа превысила полномочия, разработав абсолютно новый документ, который в случае его принятия может "привести к гражданской войне".