Открылась выставка о четырех лидерах украинского национального движения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«Документальная фотовыставка «Сила воли. Проводники освободительного движения» рассказывает о четырех людях-символах украинского освободительного движения. О борьбе и личной жизни командиров УПА Р.Шухевиче и В.Куке, основателя ОУН Е.Коновальца и лидера националистического движения С.Бандеры рассказывают фотографии, архивные документы и воспоминаниях их современников», - говорится в сообщении.

Многие фотографии и документы представлены впервые.

«Жизнь Е.Коновальца, Р.Шухевича, С.Бандеры и В.Кука вместе охватывает свыше 100 лет, и это было определяющее для Украины столетие. В его начале в мире даже не знали об украинцах, а уже спустя столетие мир признал Украину как независимое государство, в частности благодаря персональной борьбе каждого из этих людей. Их сила воли зажгла и подтолкнула тысячи других людей, которые поднялись на борьбе за свободу», - отметил историк, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир Вятрович.

На открытии присутствовал сын последнего командира УПА В.Кука Юрий Кук. Он рассказал, что в детстве мало слышал об освободительном движении от отца, потому что тот боялся за безопасность сына. «Отец боялся, что если я что-то буду знать, то это может негативно отразиться на моей жизни, карьере. Он не хотел, чтобы я занимался политикой, потому что точно бы попал в тюрьму или в ссылку. На выставке он действительно представлен таким, каким был в жизни. У него было очень много книг. Отец постоянно что-то читал, что-то исследовал, очень интересовался украинской культурой», - вспоминает Ю.Кук.

Авторами экспозиции являются историки Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» В.Вятрович, Руслан Забилый, Игорь Деревянный и Андрей Шевцив, дизайн выполнила Ольга Сало.

По мнению авторов, после просмотра выставки каждый должен задуматься, готов ли иметь такую силу воли, чтобы достигнуть хотя бы десятой части той жертвенности, которую имели эти люди.

«Перед зрителем предстает путь каждого из четырех проводников: Е.Коновальца, С.Бандеры, Р.Шухевича и В.Кука. От рождения до гибели. О выборе и жертве каждого. О времени, в которое они жили. О дилеммах, которые они решали. О боях и противостоянии, в которых они победили. Или проиграли. Впрочем, их физический проигрыш обернулся победой духа. Каким образом - об этом тоже на выставке», - говорят организаторы и приглашают посетить выставку до 4 ноября (ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника) в Национальном музее Тараса Шевченко.