Депутат предлагает втрое повысить акциз на пиво

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и обнародован на официальном сайте парламента.

Согласно документу, ставку акцизного налога на пиво солодовое предлагается поднять и довести до уровня 1,5 ставки на товары группы 2208 (этиловый спирт), которая также предлагается к пересмотру – до 49,49 грн за литр 100%-ного спирта с нынешних 45,87 грн за литр. В качестве переходной меры предлагается временное, до 1 января 2014 года, уравнивание ставки налога на пиво и спирт.

Как следует из пояснительной записки к документу, в случае введения новых налоговых ставок бутылка 0,5 л пива (с содержанием алкоголя в 5%) может подорожать в среднем на 1 - 1,06 грн уже в этом году и на 2,34 грн с 1 января 2014 года. Бутылка пива 0,5 л с содержанием алкоголя 8% подорожает на 1,21 грн в этом году и 3,25 грн с 1 января 2014 года.

«По данным Госстата, пива в Украине производится в два раза больше, чем всех безалкогольных вод вместе взятых, в три раза больше, чем минеральных вод, в 3 раза больше, чем молока, и в 9 раз больше, чем соков, – заявил УНИАН П.Климец, комментируя свой законопроект. – При этом бутылка пива дешевле бутылки минеральной воды или молока такого же объема».

По словам парламентария, неоправданная дешевизна пива по сравнению с другой алкогольной продукцией не только провоцирует развитие пивного алкоголизма у населения, но и лишает государство доходов, получаемых от продажи более крепкого алкоголя. «По нашим данным, если уравнять акцизные ставки пива и других, более крепких алкогольных напитков, государство дополнительно получит 3,5 млрд грн доходов с уплаты акцизного налога», – подчеркнул П.Климец.

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Как сообщал УНИАН, согласно действующей редакции Налогового кодекса, ставка акциза на пиво составляет 0,81 грн за литр вне зависимости от содержания алкоголя в пиве.

По данным Представительства ЮНИСЕФ в Украине, пиво является наиболее популярным напитком среди украинской ученической молодежи.

Народный депутат Павел Климец контролирует корпорацию "Олимп", в которую входит ряд предприятий – производителей различных товаров и услуг, в том числе известная украинская одноименная алкогольная компания.