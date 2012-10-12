На выходные Крещатик перекроют, чтобы попить пива

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, движение перекрывается согласно распоряжению КГГА 12 октября с 24 часов до 4 часов утра 15 октября.

Кроме того, с 12 до 14 октября на улице Краснознаменной, 188 (мототрасса «Пирогов») будет проводиться командный чемпионат Европы «Мотокросс Наций 2012». Соревнования продлятся с 9.00 до 17.00. Торжественное открытие этого мероприятия состоится 13 октября на Софийской площади с 19.00 до 20.00.