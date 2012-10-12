На выходные Крещатик перекроют, чтобы попить пива
20:49, 12 октября 2012Общество
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В связи с проведением Первого украинского фестиваля пивоваров в выходные будет перекрыто движение транспорта на Крещатике на отрезке от улиц Институтская до Богдана Хмельницкого.
Киев станет хозяином Первого украинского фестиваля пивоваров
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, движение перекрывается согласно распоряжению КГГА 12 октября с 24 часов до 4 часов утра 15 октября.
Кроме того, с 12 до 14 октября на улице Краснознаменной, 188 (мототрасса «Пирогов») будет проводиться командный чемпионат Европы «Мотокросс Наций 2012». Соревнования продлятся с 9.00 до 17.00. Торжественное открытие этого мероприятия состоится 13 октября на Софийской площади с 19.00 до 20.00.
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