В Одессе зарезали 2-летнюю девочку

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, в четверг вечером на линию «103» поступило сообщение о том, что в квартире по Нежинской улице обнаружен труп малолетней девочки с резаной раной в области шеи.

Из Центра управления милицейскими нарядами была дана команда экипажу спецподразделения «Беркут», несшему неподалеку службу по охране общественного порядка, направиться на место происшествия, где и была задержана подозреваемая с ножом в руках.

Как уточнил в интервью УНИАН начальник ОСО облУВД Владимир Шаблиенко, трагедия произошла в тот момент, когда девочка с мамой и бабушкой вернулись домой с прогулки. Мать открыла двери квартиры на втором этаже и спустилась вниз, чтобы помочь бабушке поднять коляску. В это время соседка, временно проживавшая по соседству, закрылась с ребенком в тамбуре, и поднявшиеся мать и бабушка не могли открыть дверь.

Из-за двери были слышны крики ребенка, которые затем резко прекратились. Когда соседка открыла дверь и впустила родителей, они обнаружили уже мертвого ребенка. Сама соседка пыталась скрыться с места преступления, но ее задержал на соседней улице экипаж спецподразделения «Беркут».

«Задержанная является гражданкой другого государства, прибывшая в конце сентября в Одессу на отдых», - отметили в милиции.

Женщина предоставила правдивые показания о совершении преступления, у нее из рук был изъят кухонный нож со следами вещества бурого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ст.115 ч. 2 п. 2 УК Украины. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы совершения данного преступления.