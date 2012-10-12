В Ужгороде взорвали дверь в квартире главного лесовода

Об этом УНИАН сообщил представитель Управления МВД Украины в Закарпатской области.

В секторе связей с общественностью УМВС Украины в Закарпатской области корреспонденту УНИАН подтвердили, что в Ужгороде действительно заложили взрывчатку под двери частной квартиры, однако кому принадлежит квартира, не уточнили.

По данным сектора, сегодня утром в дежурную часть милиции Ужгорода поступило сообщение от жителя города о том, что взрывом в его квартире сорвало входные двери.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая подтвердила информацию о том, что, действительно, под двери была заложена взрывчатка. «Теперь эксперты УМВДУ в Закарпатской области изучают, что это было за устройство, выясняют другие детали и обстоятельства инцидента», - уточнили в ССО.

Также в милиции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

По информации ССО УМВДУ в Закарпатской области, решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение имущества).

Как сообщал УНИАН, 4 октября двое неизвестных в масках жестоко избили начальника одного из областных управлений Закарпатской области. По данным закарпатских СМИ, чрезвычайное происшествие случилось с начальником Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игорем Физиком. Никаких требований или претензий к И.Физику неизвестные не выдвигали.

Следственные действия относительно данного нападения продолжаются.