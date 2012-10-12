Коммунисты готовятся не пустить людей Тягнибока на Крещатик

Представители ВО «Свобода» на праздник Покрова, 14 октября, планируют провести в Киеве марш по случаю чествования воинов Украинской повстанческой армии.

Как сообщает сайт партии, сбор участников марша назначен на 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко.

В рамках мероприятия запланировано проведение вече и шествия по центральным улицам Киева.

ВО «Свобода» требует вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником.

После марша запланирован праздничный концерт с участием групп "Кому Вниз", "Вій", "Фліт", а также Павла Нечитайла и Ореста Лютого.

В свою очередь, КПУ проведет 14 октября в Киеве акцию «антифашистской и антибандеровской направленности».

Об этом заявил народный депутат Украины от КПУ Александр Голуб, сообщает официальный сайт партии.

По его словам, акция пройдет на Бессарабской площади у памятника Ленину.

«В ходе акции будет работать открытый микрофон, и обычные граждане смогут подойти и высказать свое мнение относительно попыток героизации ОУН-УПА, свое отношение к историческим вопросам и к событиям сегодняшнего дня. Это такая общественно-политическая акция», – сказал А.Голуб.

При этом он заверил, что коммунисты не допустят проведения марша ВО «Свобода» по центральной улице Киева. «Каждый год крайне правые профашистские силы пытаются провести марш по Крещатику, и левые всегда этому противодействуют», – пояснил А.Голуб, добавив, что «не пустить националистов на центральную улицу страны для коммунистов сверхпринципиально».

«Насколько нам на сегодняшний день известно, по Крещатику никакого марша не планируется, но если он начнется, мы, безусловно, будем пересматривать свои планы», – добавил он.

Численность акции, по словам А.Голуба, «будет зависеть от того, будет ли попытка пройти по Крещатику». «Если такая попытка будет, то будет много людей. Если нет, то несколько сот человек. Я думаю, человек до 500 примут участие в акции», – отметил он.