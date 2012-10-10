Глухонемой ограбил ломбард, угрожая бомбой
23:54, 10 октября 2012Общество
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В Калининском районе Донецка сегодня глухонемой мужчина, угрожая бомбой, ограбил ломбард «Капитал», расположенный по проспекту Ильича.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, на линию МВД в 14.38 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с коробкой вошел в ломбард и передал сотруднице записку, в которой сообщалось, что он глухонемой. Он угрожал взорвать помещение, если ему не отдадут деньги.
Женщина передала деньги, после чего грабитель скрылся. Коробку мужчина оставил в ломбарде.
Посетители и продавцы соседних с ломбардом магазинов эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работает оперативно-следственная группа и взрывотехники.
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