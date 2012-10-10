Губернатор обещал Януковичу три года не повышать цены на хлеб
22:08, 10 октября 2012Общество
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Глава Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк заверяет, что в ближайшие три года благодаря открытию нового хлебопекарного комплекса цена на социальные сорта хлеба не будет повышаться.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.Присяжнюк заявил сегодня журналистам во время открытия совместно с Президентом Украины Виктором Януковичем нового хлебопекарного комплекса в Васильковском районе.
Президент Украины Виктор Янукович, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк и основатель ТМ «Кулиничи» Владимир Мисик на открытии украинско-словенского СП «Киевский областной хлебопекарный комплекс» в с.Крушинка (Киевская обл.), 10 октября 2012 г.
По словам губернатора, об этом областное руководство договорилось еще до начала строительства хлебозавода, подписав с инвесторами соответствующий меморандум о сотрудничестве.
Как отметил А.Присяжнюк, сегодня ряд пекарен закладывает в стоимость хлеба до 40% административных расходов. "На этом же предприятии админзатраты составляют менее 8 процентов и являются самым низким показателем в Украине", - сказал он, объяснив, что "в итоге мы будем иметь возможность гарантировать людям стабильность цен на социальные сорта хлебобулочных изделий – продукт питания первой необходимости".
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