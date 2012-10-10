Губернатор обещал Януковичу три года не повышать цены на хлеб

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.Присяжнюк заявил сегодня журналистам во время открытия совместно с Президентом Украины Виктором Януковичем нового хлебопекарного комплекса в Васильковском районе.

По словам губернатора, об этом областное руководство договорилось еще до начала строительства хлебозавода, подписав с инвесторами соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Как отметил А.Присяжнюк, сегодня ряд пекарен закладывает в стоимость хлеба до 40% административных расходов. "На этом же предприятии админзатраты составляют менее 8 процентов и являются самым низким показателем в Украине", - сказал он, объяснив, что "в итоге мы будем иметь возможность гарантировать людям стабильность цен на социальные сорта хлебобулочных изделий – продукт питания первой необходимости".