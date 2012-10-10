В Киеве проверили, как взаимодействуют СБУ, милиция, МЧС и военные

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе учений отрабатывался порядок взаимодействия между АТЦ при СБУ, органами управления и подразделениями МВД, Внутренних войск, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, а также Киевской городской государственной администрации при возникновении чрезвычайного происшествия на территории Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.

«Выбор учебного объекта не случаен. Тренировочные мероприятия проводятся в контексте Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом, провозглашенной в 2006 году, к которой Украина присоединилась в марте 2007 года», - отметил руководитель Антитеррористического центра - первый заместитель председателя СБУ Петр Шатковский.

Цель учений – проверка эффективности сил и средств, которые задействуются Координационной группой АТЦ при Управлении СБУ в Киеве во время осуществления антитеррористических операций; совершенствование практических навыков, координации действий заинтересованных ведомств, взаимодействие при возникновении чрезвычайного происшествия и ликвидации ее следствий на объекте повышенной опасности.

Основные задания, которые ставились перед участниками, – пресечение противоправных действий со стороны условных террористов, освобождение заложников, оказание помощи пострадавшим. Отработан также порядок действий при обезвреживании взрывных устройств и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.