В Киевском море исчез баркас с двумя рыбаками

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 20.00 9 октября в МЧС Украины от Центра дистанционного мониторинга рыболовных судов Государственного агентства рыбного хозяйства Украины поступила информация, что в 5.00 8 октября с места базирования в с. Ровжи Вышгородского района в Киевское водохранилище вышел рыболовный баркас ООО „Фиш Хаус” с двумя рыбаками на борту, и в определенное время не вернулся на место дислокации.

На протяжении 9 октября в Киевском водохранилище силами ООО „Фиш Хаус” проводились поисковые работы с привлечением 32 человек, а также 2 сейнеров и 6 баркасов.

По состоянию на 7.00 10 октября поисково-спасательные работы продолжаются, судьба рыбаков остается неизвестной, к работам привлечены подразделения МЧС, МВД, плавсредства ООО „Фиш Хаус”.