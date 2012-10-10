Из-за связей с мафией уволено все руководство города

Решение последовало после того, как в контактах с влиятельным преступным синдикатом "Ндрангета" заподозрили нескольких членов совета. "Во избежание дальнейшего роста влияния мафии итальянские власти пошли на увольнение и других чиновников", - заявила министр внутренних дел страны Анна Мария Кансельери.

До ближайших выборов, которые должны состояться через 18 месяцев, городом будут управлять три назначенных правительством Италии комиссара, передает Радио Свобода.