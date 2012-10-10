Из-за связей с мафией уволено все руководство города
05:40, 10 октября 2012Общество
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Из-за связей с мафией уволены все 30 членов административного совета и мэр города Реджо-ди-Калабрия на юге Италии.
Решение последовало после того, как в контактах с влиятельным преступным синдикатом "Ндрангета" заподозрили нескольких членов совета. "Во избежание дальнейшего роста влияния мафии итальянские власти пошли на увольнение и других чиновников", - заявила министр внутренних дел страны Анна Мария Кансельери.
До ближайших выборов, которые должны состояться через 18 месяцев, городом будут управлять три назначенных правительством Италии комиссара, передает Радио Свобода.
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