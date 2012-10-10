Советы безопасности Украины и России подписали план сотрудничества
05:07, 10 октября 2012Общество
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев подписали план сотрудничества между аппаратами СНБО Украины и СБ России на 2013-2014 годы.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
Церемония подписания состоялась в Ялте в рамках визита в Украину делегации Российской Федерации во главе с секретарем Совбеза Н.Патрушевым.
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