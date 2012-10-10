Львовская обладминистрация пригласила 400 бизнесменов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Львовской областной государственной администрации Михаил Костюк.

По словам чиновника, участникам форума организаторы предложат 4 панельных дискуссии о привлечении инвестиций в сферу энергоэффективности и ресурсосбережений, о трансграничном сотрудничестве, о развитии Карпатского еврорегиона и привлечении в его развитие финансирования со стороны ЕС, а также о стратегиях развития и инновациях в аграрном бизнесе.

«Планируем также провести ряд проектных презентаций, конференций и представим вниманию участников научно-практический учебник по созданию сельскохозяйственных кооперативов, в который вошел накопленный нашим регионом опыт», - сказал М.Костюк.

Губернатор добавил, что в рамках форума планируются к подписанию 5 тематических соглашений, в том числе о создании трех совместных предприятий по переработке продукции.

Как сообщал УНИАН, 24-25 мая 2012 года во Львове прошел Международный форум инвестиций и инноваций, в котором приняли участие более 200 участников - инвесторы, ученые, эксперты, бизнесмены из Украины, Канады, США, Финляндии, Польши, Чехии, Германии, России и др. (в целом свыше 10 стран мира), в том числе полномочные представители посольств США, Канады и Финляндии. В рамках форума состоялась презентация ряда ІТ-стартапов и был представлен проект областной программы по развитию инноваций во Львовской области.