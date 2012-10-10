В Донецкой области выявлена преступная группировка

Как сообщили сегодня в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение 2011-2012 годов занималось конвертацией денежных средств и незаконным выведением валюты за границу.

Организаторами группировки стали два 40-летних жителя г. Донецка, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Один из них осуществлял непосредственный контроль над преступной деятельностью, распределял функции между участниками группировки, а также занимался разработкой схем уклонения от уплаты налогов, второй - отвечал за внешнеэкономическую деятельность. В группировку входило еще 6 человек, и на них, а также на нескольких подставных граждан, которые в действительности находятся в местах лишения свободы, было зарегистрировано более 10 предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения.

По словам председателя ГНС в Донецкой области Вадима Бондаренко, «эта преступная группировка по заказу субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где происходило оформление их с целью занижения таможенных платежей на фиктивных СПД-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах». «Таким образом, занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе», - сказал В. Бондаренко, добавив, что, согласно базы данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 млн грн.