Задержали организатора покушения на главу армянской общины в Харькове
В Харькове правоохранители задержали исполнителя и организатора покушения на главу Харьковского городского армянской общины, директора ОАО «Стройсервис» Армаиса Оганесяна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Ярослав Мышков.
По его словам, исполнителем преступления был харьковчанин Руслан Гордиенко 1976 года, ранее 8 раз был судим за кражи и хулиганство, организатором - харьковчанин Виталий Сотников 1974 года, дважды привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и кражу, но ни разу осужден не был.
Я.Мышков отметил, что у правоохранителей тоже есть оперативная информация о том, кто был заказчиком нападения. «Сейчас эта информация проверяется», - сказал он.
По данным прокурора, в начале сентября В.Сотников за вознаграждение в сумме 3 тыс. долл. предложил Р.Гордиенко напасть на А.Оганесяна и нанести ему «телесные повреждения в виде многочисленных переломов».
Попытка покушения на А.Оганесяна состоялась 3 октября около 1.30 в районе Немышли вблизи его дома. Преступление предупредили работники УБОП и спецподразделения «Сокол», которые, зная о готовящемся преступлении, находились на месте.
«Гордиенко прибыл на место за час до приезда Оганесяна и прятался в кустах. У Гордиенко при себе была маска, перчатки и металлическая арматура примерно длиной один метр. Никакого другого оружия у Гордиенко не было, ни огнестрельного, ни холодного, никакого. Гордиенко подбежал, замахнулся арматурой, удар нанести не успел, поскольку в этот момент выбежал сотрудник милиции и предотвратил нанесение удара. Гордиенко был задержан», - рассказал Я.Мышков.
Прокурор подчеркнул, что в тот же день, 3 октября, следственное управление ГУ МВД в Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении Руслана Гордиенко и Виталия Сотникова по факту покушения на причинение А.Оганесяну тяжких телесных повреждений (ст. 15 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
Я.Мышков отметил, что в настоящее время исполнитель преступления признал свою вину, дает показания и чистосердечно раскаивается. «Второй участник событий, Сотников, свою вину не признал и от показаний отказывается, ссылаясь на свои права», - сказал прокурор.
По его словам, Р.Гордиенко и В.Сотников задержаны по решению суда как минимум до 13 октября.
Прокурор отметил, что мотив этого преступления "был корыстный». «Это бизнес, вопросы, связанные с бизнесом. Если заказывают другие действующие лица, а не только исполнитель, возможно, мы мотив расширим», - сказал он.