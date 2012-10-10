Задержали организатора покушения на главу армянской общины в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Ярослав Мышков.

По его словам, исполнителем преступления был харьковчанин Руслан Гордиенко 1976 года, ранее 8 раз был судим за кражи и хулиганство, организатором - харьковчанин Виталий Сотников 1974 года, дважды привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и кражу, но ни разу осужден не был.

Я.Мышков отметил, что у правоохранителей тоже есть оперативная информация о том, кто был заказчиком нападения. «Сейчас эта информация проверяется», - сказал он.

По данным прокурора, в начале сентября В.Сотников за вознаграждение в сумме 3 тыс. долл. предложил Р.Гордиенко напасть на А.Оганесяна и нанести ему «телесные повреждения в виде многочисленных переломов».

Попытка покушения на А.Оганесяна состоялась 3 октября около 1.30 в районе Немышли вблизи его дома. Преступление предупредили работники УБОП и спецподразделения «Сокол», которые, зная о готовящемся преступлении, находились на месте.

«Гордиенко прибыл на место за час до приезда Оганесяна и прятался в кустах. У Гордиенко при себе была маска, перчатки и металлическая арматура примерно длиной один метр. Никакого другого оружия у Гордиенко не было, ни огнестрельного, ни холодного, никакого. Гордиенко подбежал, замахнулся арматурой, удар нанести не успел, поскольку в этот момент выбежал сотрудник милиции и предотвратил нанесение удара. Гордиенко был задержан», - рассказал Я.Мышков.

Прокурор подчеркнул, что в тот же день, 3 октября, следственное управление ГУ МВД в Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении Руслана Гордиенко и Виталия Сотникова по факту покушения на причинение А.Оганесяну тяжких телесных повреждений (ст. 15 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Я.Мышков отметил, что в настоящее время исполнитель преступления признал свою вину, дает показания и чистосердечно раскаивается. «Второй участник событий, Сотников, свою вину не признал и от показаний отказывается, ссылаясь на свои права», - сказал прокурор.

По его словам, Р.Гордиенко и В.Сотников задержаны по решению суда как минимум до 13 октября.

Прокурор отметил, что мотив этого преступления "был корыстный». «Это бизнес, вопросы, связанные с бизнесом. Если заказывают другие действующие лица, а не только исполнитель, возможно, мы мотив расширим», - сказал он.