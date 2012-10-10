Эксперты: население не выдержит повышения жилых тарифов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко и директор Института города Александр Сергиенко.

По их словам, нынешние бюджеты большинства украинцев не выдержат повышения тарифов на тепло и электроэнергию до уровня экономически обоснованных при существующей системе субсидирования и без реализации соответствующих реформ сферы ЖКХ.

«К величайшему сожалению, констатирую, что на конец 2012 года уже 2,5 года действует новый закон о программе реформирования, но он практически не выполняется. Я считаю, что реформирование как таковое не происходит практически, в том числе в части одного из основных заданий этой программы – создания и воплощения в жизнь современной тарифной политики», - отметил А.Кучеренко.

По его словам, приведение тарифов на тепло и электроэнергию к экономически обоснованным, то есть в соответствии с ценой на газ, означает их рост, минимум, в 1,5 раза.

Вместе с тем, отметил А.Кучеренко, на сегодняшний день предприятия, производящие тепло и электричество, заявляют о значительных расходах, которые не покрываются из-за разницы в тарифе, установленном для них в соответствии с ценой за газ, и значительно низшем тарифе, установленном для населения. И эту разницу сегодня покрывает государство, но до какого момента оно это будет делать, пока не известно, сказал экс-министр.

«Им (власти, в частности правительству) действительно нужно повышать тарифы, чтобы разговаривать с МВФ. С другой стороны, они не в состоянии повышать, потому что люди не поймут. Можно ругать тепловиков сколько угодно, но если в структуре себестоимости цена на газ составляет 70%, и она уже задана максимальной, что бы они ни делали, но тариф будет безумным, и люди его просто не поднимут. Тем более, что огромная проблема – мы не в состоянии построить нормальную систему социальных субсидий в стране, где 50% в тени. Часть людей получает «конверт», а часть не получает. Но мы не знаем конкретно, кто получает, кто нет. А тарифами мы ударим по всем», - отметил А.Кучеренко.

По его убеждению, к тарифной реформе нужно подходить комплексно и одновременно с реформированием других смежных сфер.

Так, сказал А.Кучеренко, следует осуществить капитальный ремонт и модернизацию теплосистем, утеплить дома, оборудовать их счетчиками потребленного тепла, а в дальнейшем и каждую квартиру такими средствами учета тепла, в том числе системами регулирования потребления.

Экс-министр отметил важность создания ОСББ, которые должны быть заинтересованы в экономном использовании тепла, а, следовательно - в инвестировании в свои дома.

«Невозможно рассматривать жилищно-коммунальную реформу в отрыве от других системных вещей, которые должны состояться. Одновременно должно быть реформирование регулирования энергетики и ценообразования в энергетике, иначе энергетики задавят Нацбанк. Кстати, что они сейчас и делают. Одновременно должна быть модернизирована система социальных льгот и субсидий», - отметил А.Кучеренко.

По его убеждению, повышению тарифов до экономически обоснованных может происходить очень постепенно – в течение около 10 лет, параллельно с реализацией программ реформирования других смежных отраслей.

А.Сергиенко по поводу существующей системы субсидий в Украине добавил, что большинство из тех, кто получает такую помощь от государства, - это одинокие пенсионеры.

«До молодых семей, до работающих эта помощь не доходит. Поэтому при таком подходе мы 1% защищаем, но все население прессуется. Часть, мы точно знаем, что это пенсионеры, а всех остальных мы не знаем, не знаем об их объеме доходов. И потому это выбрасывание денег на ветер», - сказал эксперт.

По его мнению, начинать изменять тарифную политику нужно с внедрения четкого учета потребления энергии.

А.Сергиенко подчеркнул, что люди должны платить за потребленные гигакалории, а не за квадратные метры своих квартир, которые отапливаются, как сейчас, однако вопрос установления счетчиков не решен в большинстве регионов Украины.