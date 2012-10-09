Прокуратура ищет зарплату водолазов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, проверку инициировал Тернопольский прокурор по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере с привлечением органов государственного контроля после заявления руководства спасательно-водолазной службы о многомесячной задолженности.

Предварительно установлено, что на государственном предприятии за июль-сентябрь задолженность по заработной платы работникам составляет 333 тыс. грн и 15 тыс. грн – по выплате льготной пенсии водолазам.

При этом работники прокуратуры выяснили, что руководство учреждения в своей отчетности, которая подается в государственные органы статистики, факт имеющейся задолженности скрыло.

Оценка этим действиям будет дана после завершения проверки.

Как сообщал УНИАН, 2 октября во время сессии облсовета начальник водолазно-спасательной службы Тернопольской области Василий Козак заявил, что его работники 3 месяца не получают зарплату.

Во время пересмотра бюджета службе должны были выделить средства на выплату зарплат за июль и август, однако сессия не состоялась в связи с отсутствием кворума - не пришли депутаты из провластных партий. После этого присутствующие работники службы заявили о намерении проводить акции протеста под облгосадминистрацией, поскольку им не за что кормить свои семьи.