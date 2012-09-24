Россия опять что-то нашла в украинском сыре и мясе

18:28, 24 сентября 2012
Общество
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Россельхознадзор выявил вредные вещества в партиях украинского сыра, сухого молока и мяса птицы трех украинских производителей.

Український сир

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе мониторинговых исследований выявила запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, речь идет о партии сыра Хмельницкой маслосыробазы, где выявлены бактерии группы кишечной палочки, партии мяса птицы одного из предприятий группы «Агромарс», где выявлена сальмонелла, и партии сухого молока производства компании «Рось» (филиал Роменского молочного комбината), где были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Как сообщал УНИАН, между Украиной и Россией в этом году уже разгоралась "сырная война".

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