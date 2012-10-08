Украинский LNG-терминал начнут строить уже в ноябре

Об этом сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«Этот процесс уже имеет необратимый ход. Ориентировочно 15 ноября мы начинаем физическую стадию строительства. Проект утвержден правительством, прошел все необходимые стадии, сейчас происходит процесс структурирования консорциума инвесторов. Мы ожидаем, что в середине ноября официально начнутся строительство и, соответственно, создание консорциума», - сказал Каськив Радио "Свобода".

Проект «LNG Украины» предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного газа. Его построят в Одесской области в районе города Южный - вблизи морского торгового порта.

Стоимость строительства, по технико-экономическим обоснованиям, которое разрабатывала испанская компания «Сокоин», составит 846 млн евро.