В Луганской области задержали грабителя... женского белья

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.

Около часа ночи в городской отдел милиции поступила информация о том, что на 16-летнюю местную жительницу было совершено нападение. Сообщили об этом ее родители: когда ночью она прибежала домой, родителей шокировал ее внешний вид. Испуганная девчонка стояла перед ними абсолютно голой, прикрываясь лишь своей сумочкой.

По тревоге были подняты все сотрудники подразделения милиции и вскоре задержанного доставили в горотдел милиции, где выяснился довольно необычный факт. Злоумышленник был одет в несколько десятков комплектов женского нижнего белья. Как он объяснил - это его личная коллекция и добавил, что уже почти два года одевается именно так, ведь ему это нравится.

Задержанным оказался 26-летний местный житель, работает грузчиком, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас работники милиции проверяют его на причастность к другим преступлениям - не исключено, что его коллекция пополнялась именно преступным путем.

В отношении любителя женского белья возбуждено уголовное дело по статье 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.