Госстат посчитал инфляцию в сентябре

По информации Госстата, инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

В сентябре 2011 года инфляция составила 0,1%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,9%, а по результатам января-сентября прошлого года рост цен составил 4,2%.

Согласно сообщению, в сентябре против августа 2012 года больше всего подорожали яйца — на 15,9% (против сентября 2011 года — снижение на 3,9%), услуги в сфере образования — на 2,7% (рост 4,4%), топливо и масла — на 1,5% (рост 6,3%) и транспортные услуги — на 0,4% (рост 5%).

Снижение цен зафиксировано в основном на овощи — на 5% (снижение — 25,6%), услуги железнодорожного транспорта — на 3% (рост 5,2%), фрукты — на 2,3% (снижение — 3,5%).

По остальным позициям в сентябре против августа зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2012 года по сравнению с июлем 2012 года зафиксирована дефляция 0,3%, против августа 2011 года зафиксирована инфляция — 0%, в августе против декабря (с начала 2012 года) — дефляция 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.