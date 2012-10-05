В ночь перед выборами Украина перейдет на «зимнее время»
17:19, 05 октября 2012Общество
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28 октября в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» переводом часовой стрелки на один час назад.
28 октября в 04.00 Украина переходит на ”зимнее время”, переведя стрелки на один час назад
Как сообщили УНИАН в Министерстве экономического развития и торговли Украины, это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
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