Двое преступников на трассе ограбили жителя Мелитополя на 1,5 миллиона

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено сегодня ночью на трассе Харьков-Симферополь.

«Двое неизвестных, передвигавшихся на автомобиле «Опель» прижали автомобиль пострадавшего - «Ланос» к обочине, после чего выскочили из автомобиля в масках, разбили стекло в «Ланосе», напали на водителя, затем проникнув в автомобиль завладели находившейся в нем коробкой с деньгами, в которой, по словам пострадавшего, было 1.5 млн грн – средства на которые он планировал приобрести семена подсолнечника», - рассказали в милиции.

По словам собеседника агентства, после совершения разбойного нападения, злоумышленники привязали пострадавшего – официально нигде не работающего жителя Мелитополя 1983г.р. – к рулю его автомобиля и скрылись.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области Александр Волкодав, сообщение о данном преступлении действительно поступило сегодня ночью в Запорожский РО ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах или совершенный организованной группой и сопровождавшийся нанесением тяжких телесных повреждений. Ведется следствие», - заявил А. Волкодав.