Украинцы все чаще покупают билеты на поезд через интернет

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), сегодня более 3,8% от общей продажи билетов оформляются через Интернет.

В то же время на авиаперевозки в Украине через Интернет оформляется до 10% билетов.

По информации «Укрзализныци», продажи железнодорожных билетов через Интернет ежемесячно увеличиваются на 1,5%.

Напомним, на вокзалах в специально выделенных кассах, осуществляющих печать проездных документов, оформленных и оплаченных через Интернет, установлены 89 сканеров штрих-кода.

Справка УНИАН. Новую систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках «Укрзализныця» внедрила 17 мая 2012 года.

Новая система позволяет оплатить проездные документы через Интернет системами НСМЭП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцию резервирования пассажиры платят 17 грн за одно место, за операцию оформления с оплатой проезда - 7 грн за одно место.

В течение 2009 года через Интернет пассажиры приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010 году - 132,5 тыс., в 2011- 693,9 тыс. билетов.