В Харькове за нападение на воинскую часть судят бывшего десантника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора города Харькова, гособвинение настаивает на пожизненном заключенные подсудимого.

В судебных прениях точку зрения выразили стороны обвинения и защиты. «Позиция обвинения – пожизненное лишение свободы. На такую меру наказания, как государственный обвинитель, я ориентировал суд во время прений с учетом тяжести совершенных преступлений, их дерзости, цинизма. Братья лишили жизни человека и намеревались убить других военнослужащих с целью завладения оружием», - объяснил прокурор Харькова Евгений Попович, который поддерживает гособвинение по делу.

Следствие установило, что 42-летний бывший десантник вместе с младшим братом на протяжении года готовились к преступлению. Нападавшие купили охотничье ружье, ножи, камуфляжную форму, рации, чуни для бесшумного передвижения, сделали обрез, в совершенстве изучили порядок несения караульной службы.

Преступники планировали завладеть табельным оружием военных для дальнейшей реализации или совершения других преступлений. В случае оказания сопротивления нападавшие намеревались убить часовых. Деньги были необходимы братьям, чтобы рассчитаться с кредиторами – за предыдущие 5 лет на развитие бизнеса они заняли более 7 млн грн.

Сейчас продолжается судебный процесс по обвинению 42-летнего уцелевшего нападавшего в разбойном нападении на воинскую часть с целью похищения оружия, преднамеренном убийстве из корыстных побуждений, по предварительному сговору лиц при исполнении служебных обязанностей, покушении на убийство, незаконном обращении с оружием.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 марта двое родных братьев, вооруженных обрезом охотничьего ружья и ножами, во время пересменки часовых совершили разбойное нападение на караульное помещение воинской части А-1451.

В результате разбойного нападения погиб военнослужащий срочной службы 1991 года рождения Владимир Березюк, которому осталось до увольнения в запас 2 недели. Также пострадали двое военнослужащих: начальник караула старший лейтенант Олег Гурин и солдат срочной службы Игорь Шило (оба жители Харьковской области) получили ножевые ранения в область плеча и предплечья.

Во время задержания преступников начальник караула из табельного пистолета застрелил одного из нападавших, второго военные связали ремнем и удерживали до приезда правоохранителей.

Как выяснили правоохранители, нападение на караульное помещение воинской части осуществили двое братьев, 1970 и 1979 г.р. Нападавший 1970 г.р. - бывший боец спецподразделения, проходил службу в России, - остался жив. Младший из братьев, 1979 г.р., погиб во время нападения. Оба проживали в Харькове, были гражданами Украины и занимались предпринимательской деятельностью.