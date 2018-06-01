Вооруженное нападение в Харькове: часовому Березюку нанесли 7 ножевых ранений

Сообщение о вооруженном нападении на воинскую часть в Харькове потрясло весь город. Около 12:00 в Харькове состоялся брифинг с участием заместителя Генерального прокурора Украины Анатолия Пришко, прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина, начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктора Козицкого и представителя военной прокуратуры. Участники брифинга рассказали представителям СМИ детали дерзкого преступления.

Сегодня около 4:00 утра двое человек, вооруженных обрезом охотничьего ружья и ножами, во время пересменки часовых совершили разбойное нападение на караульное помещение воинской части А 1451.

Судя по всему, преступники заранее спланировали свои действия. Они с помощью специальной лестницы проникли сначала на территорию воинской части, затем ворвались в караульное помещение. Нападавшие действовали профессионально и агрессивно, были одеты в маски и униформу бойцов спецподразделений, имели при себе радиостанции.

На момент нападения в помещении находились двое военнослужащих. Затем в «караулку» вошел еще один солдат, который и помог задержать преступников.

Вследствие разбойного нападения погиб военнослужащий срочной службы 1991 года рождения Владимир Березюк, которому осталось до увольнения в запас 2 недели. Преступники, нанеся подростку 7 ножевых ранений, пытались завладеть его оружием. Помешали этому уже другие часовые. Неизвестно, как могли обернуться события, если бы нападающие смогли завладеть и использовать автомат Калашникова, который был у Березюка.

Кроме этого, пострадали двое военнослужащих. Начальник караула старший лейтенант Олег Гурин и солдат срочной службы Игорь Шило, оба жители Харьковщины, получили ножевые ранения в область плеча и предплечья. Пострадавшие в настоящее время находятся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья - удовлетворительное.

Благодаря самоотверженным действиям стражей преступники не смогли использовать обрез охотничьего ружья, который они имели с собой, - одному из солдат удалось выбить оружие из рук нападавшего.

Во время задержания преступников начальник караула из табельного пистолета застрелил одного из нападавших, второго военные связали ремнем и удерживали до приезда правоохранителей.

Как выяснили правоохранители, нападение на караульное помещение воинской части совершили двое братьев, 1970 и 1979 годов рождения. 42-летний нападающий, бывший боец ​​специального подразделения, проходил службу в России, остался жив, младший из братьев погиб во время нападения. Оба проживали в Харькове и, по предварительным данным, занимались предпринимательской деятельностью.

А.Пришко сообщил, что следствие выдвинуло и обрабатывает несколько версий, однако основная - нападение совершено с целью завладения оружием, которое находилась в караульном помещении.

«Предварительные данные, которые собрали, и показания задержанного преступника, свидетельствуют, что никакого политического или религиозного подтекста в этом преступлении нет. Нападение совершалось с целью завладения оружием, которое затем намеревались реализовать», - сказал он.

Заместитель генпрокурора отметил, что караульные действовали «профессионально, даже героически», благодаря чему удалось отбить нападение.

«Вследствие профессиональных, я бы сказал, героических действий военнослужащих караула нападение было отбито. Будет проведена проверка, соблюдали ли военнослужащие порядок несения караульной службы. Никаких данных, что этот порядок был нарушен, в настоящее время нет, но проверка будет проведена и потом будет принято решение», - сказал он.

По данным А.Пришко, сейчас следствие проверяет, были ли у нападавших сообщники, а также то, для чего преступникам понадобилось оружие, которым они пытались завладеть. В настоящее время проведены неотложные следственные и оперативные действия, закончен осмотр места преступления. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Продолжаются допросы нападающего. Следователи также проверяют причастность братьев к другим резонансным преступлениям на территории Украины.

Пришко и Козицкий выразили соболезнования родителям и родным погибшего солдата. «Я знаю одно, что этот парень совершил героический поступок. Он совершил подвиг», - сказал Козицкий.

На месте происшествия работают оперативные группы Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Министерства внутренних дел и Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

По факту нападения на караульное помещение воинской части возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах) и ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Дело находится на контроле Президента Украины Виктора Януковича.

За последний месяц это уже второе резонансное преступление в Харькове. Напомним, что 12 марта в центре города во дворе дома, где проживает экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук, прогремел взрыв. Вследствие разрыва неизвестного взрывного предмета пострадали В.Синчук и еще двое его знакомых. Преступление в настоящее время не раскрыто. Также остаются нераскрытыми значительная часть наиболее резонансных преступлений, совершенных на Харьковщине на протяжении последних лет. В частности, можно вспомнить вооруженные нападения и убийства инкассаторов в Харькове. Также остается неизвестной судьба харьковского журналиста, главного редактора местной газеты «Новый стиль» Василия Климентьева, который при невыясненных обстоятельствах исчез в августе 2010 года.

Юрий Ларин