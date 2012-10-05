МИД заявили, что украинцев среди «русских шпионов» нет

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Он отметил, что по информации посольства США, полученной от компетентных органов этой страны, среди задержанных есть выходцы из нескольких республик бывшего Советского Союза. «Один из задержанных происхождением из УССР, но не является гражданином Украины. Кроме американских документов, никаких других, которые бы подтверждали его другое гражданство, нет», - сказал А.Дикусаров.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в США было предъявлено обвинение 11 подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в РФ, восемь из них находятся под арестом.

Российское генконсульство заявило, что среди восьми задержанных в США за шпионаж четверо россиян, остальные – граждане Украины, Азербайджана и Казахстана.