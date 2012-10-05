Украина выясняет, есть ли ее граждане среди арестованных в США «шпионов»

Об этом "5 каналу" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Как сообщалось, 4 октября в США было предъявлено обвинение 11 подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в РФ, восемь из них находятся под арестом.

Российское генконсульство заявило, что среди восьми задержанных в США за шпионаж четверо россиян, остальные – граждане Украины, Азербайджана и Казахстана.