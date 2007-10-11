В деле ”черных трансплантологов” появился донецкий след

Расследуя дело так называемых "черных трансплантологов", израильская полиция выяснила, что большинство операций по пересадке донорских органов они осуществляли в донецком Центре трансплантации почки. Об этом "Немецкой волне" сообщили в Государственной прокуратуре Израиля.

Официальный представитель Госпрокуратуры заявил, что факт проведения операций в донецком Центре трансплантации почки установлен не только благодаря свидетельствам пострадавших, но и медицинским справкам, выданным этим больничным заведением. Кроме того, несколько операций были осуществлены в одной из киевских специализированных больниц, тип и адрес которой должны выяснить в ближайшее время. По данным прокуратуры, все операции осуществлял глава группировки "черных трансплантологов" - доктор Михаэль Зис, который решением израильского министерства здравоохранения лишен лицензии на осуществление врачебной деятельности. Правда, в Донецком центре категорически отрицают утверждения израильской прокуратуры. По словам представительницы Центра, доктор Зис никогда не осуществлял там никаких операций и никто бы в Донецке не дал ему оперировать. В то же время собеседница признала, что личность Зиса хорошо известно работникам заведения. В израильской прокуратуре уверены, что доктор Зис "не мог совершать дела самостоятельно" и, очевидно, пользовался помощью украинских ассистентов. Представитель прибавил, что правоохранительные органы Израиля и Украины продолжают сотрудничать по этому делу, однако не стал уточнять уровень межведомственных контактов.