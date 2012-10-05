Украина присоединяется к программе ЮНЕСКО "Память мира"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации программы на Международном фестивале «Книжный Арсенал» сообщил генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлына.

Он отметил, что проект «Память мира» был основан ЮНЕСКО еще в 1992 году. Л.Михайлына сообщил, что в июле этого года Киево-Печерский заповедник и Национальная историческая библиотека Украины при поддержке Министерства культуры выступили с инициативой присоединиться к реализации этого проекта.

Л.Михайлына отметил, что в фондовом сборнике заповедника находится большая коллекция старопечатных книг XVI-XVIII веков и достаточно большое количество разнообразных документов, нуждающихся в защите. «Коллектив заповедника делает все возможное, чтобы сохранить эти бесценные сокровища», - сказал Л.Михайлына.

По его словам, участие в подобном проекте будет иметь большое значение не только для Киева или Украины, но и для всего мира.

В свою очередь, директор Национальной исторической библиотеки Алла Скорохватова напомнила, что библиотека уже более 70 лет находится на территории Киево-Печерского заповедника, собирает и хранит коллекцию об истории Украины. А.Скорохватова выразила уверенность, что коллекция библиотеки достойно представит страну и доступно расскажет читателям о ней.

Как отметила заместитель генерального директора Киево-Печерского заповедника Влада Прокаева, Украина уже имеет определенный опыт участия в этой программе ЮНЕСКО. В частности, в 2005 году в международный реестр «Память мира» по предложению Украины, Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского было включено Собрание фонографических записей еврейского музыкального фольклора 1912-1947 годов.

В.Прокаева также сообщила, что через несколько недель начнутся заседания рабочих групп, создание Национального комитета программы «Память мира», а до 2013 года Украина должна подать на рассмотрение ЮНЕСКО номинационное досье с тремя предложениями на включение в реестр. Кроме того, В.Прокаева отметила, что к работе будут привлечены эксперты и историки.