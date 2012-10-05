Янукович: Украина продолжит развивать электроэнергетику

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он сказал во время выступления на торжественном собрании, посвященном 80-летию Днепровской ГЭС.

Глава государства отметил, что из года в год в стране расширяется структура объектов энергетики – строятся новые линии электропередач, трансформаторные и электрогенерирующие станции и тому подобное. «Этот год не будет исключением», - сказал В.Янукович, отметив, что новые объекты и в дальнейшем будут вводиться в эксплуатацию.

Президент отметил, что речь идет об объектах, сооружение которых «значительно улучшит энергоснабжение нашей страны, повысит качество электроэнергии и конкурентоспособность нашей экономики».

Он заметил, что в современных условиях Европа нуждается в дополнительных энергетических мощностях. «Мы хорошо понимаем, что наш экспортный потенциал также должен быть конкурентоспособным», - отметил В.Янукович.

Глава государства выразил убеждение, что именно модернизация и обеспечение эффективной деятельности мощностей гидроэнергетики государства станет неотъемлемой частью решения этих вопросов, ведь Украина владеет достаточно большими генерирующими мощностями. «Нам нужно иметь конкурентоспособную энергетическую отрасль, которая могла бы обеспечить растущие потребности как внутреннего, так и внешних рынков. Уверен, что вместе нам по силам успешно выполнить эти непростые, но очень важные задания», - сказал Президент.