Во Львовской колонии повесился зек со стажем

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив, заключенного нашли повешенным 3 октября около 18.00.

„Кроме следа от петли на шее других телесных повреждений на теле не обнаружено. У мужчины это была пятая судимость, из своих 30 лет он 12 лет провел в местах лишения свободы”, - сообщил М.Демкив.

По факту смерти осужденного прокуратура проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины, и проверку относительно правомерности действий служебных лиц колонии.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Лычаковской исправительной колонии № 30 обнаружили повешенным 29-летнего осужденного в подвальном помещении, где размещен санузел. По этому факту проводится проверка.