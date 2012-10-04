Женщина, признавшаяся в убийстве двух девочек, оказалась невиновна

Об этом В.Фаринник заявил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"По подозрению в растлении несовершеннолетних детей был задержан 52-летний местный житель. Когда выясняли круг его знакомых, оказалось, что убитые девочки часто бывали у него в гостях. В том числе и в день исчезновения. В его квартире при обыске нашли не только нож, которым он расчленял тела, но и место, где он это делал. Анализ найденных микрочастиц подтвердил, что их убили в его доме. Причиной убийства стал конфликт между одной из погибших и подозреваемым. Вторая девочка оказалась свидетельницей и поплатилась за это", - сказал В.Фаринник, добавив, что скрыть следы преступления мужчине помогла его домработница. "Из страха, что он и ее зарежет, она все это время молчала", - сказал начальник ГСУ.

Что касается ранее задержанной по подозрению в убийстве детей женщины, то, как сказал В.Фаринник, после того, как дело приняло в свое производство Главное следственное управление МВД, было установлено, что эта женщина не причастна к преступлению.

"Мы увидели ряд спорных моментов, которые ставили под сомнение ее виновность. Поэтому было принято решение ее выпустить (из СИЗО, в котором она провела 8 месяцев - УНИАН) и начать поиск настоящего убийцы. Почему она призналась в преступлении, которого не совершала, а также законность действий сотрудников милиции, которые его раскрыли, должна установить прокуратура", - сказал В.Фаринник.

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Как сообщал УНИАН, 10-летняя А.Балябина и 11-летняя Т.Мизина пропали в Севастополе 4 января 2011 года. С 5 января был организован их поиск милицией, к которому подключилась и общественность города. 10 января милиция возбудила уголовное дело. Поздно вечером 29 января девочки были найдены мертвыми в районе гаражей со следами насильственной смерти.

В марте того года В.Фаринник заявил о задержании 25-летней женщины за убийство двух девочек в Севастополе.

"25-летняя жительница Севастополя уже написала явку с повинной. Она рассказала о том, как все произошло: где она встретила девочек, как их убила и спрятала тела. Все ее показания записаны в присутствии адвоката на видео. Правда, потом она раз пять меняла их, но мы искали доказательства, проводили обыски. В квартире подозреваемой нашли брюки с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила - это кровь, а анализ ДНК - что эта кровь убитых девочек", - сказал тогда В.Фаринник.