У Азарова убеждают, что пересмотр пошлин в ВТО - не шаг в сторону ТС

Об этом уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий заявил в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Нет (не навредит – УНИАН). Потому что мы переговоры с ЕС закончили. Соглашение без промедлений необходимо подписать и перейти к его выполнению. Зерно нашего соглашения о зоне свободной торговли с ЕС – это не тарифы. Мы идем на полную либерализацию в сфере торговли товарами. На полную!», – заявил В.Пятницкий

Что касается темы возможного присоединения к Таможенному союзу, то В. Пятницкий отмечает, что эти вопросы абсолютно не связаны.

«Эти вещи абсолютно никак не взаимосвязаны. Возможно, оно так совпадает иногда во времени. Но нас нельзя упрекнуть, что мы в этом случае действуем непоследовательно. Мы вели подготовку нотификации целый год и действуем таким способом, чтобы обеспечить непрерывность в этой работе», - отметил В.Пятницкий.

Он также уточнил, что Украина подала в ВТО список из 371 тарифной линии, по которым в будущем может возникнуть необходимость пересмотреть тарифы.

В.Пятницкий также отметил, что нет оснований считать такое количество линий для пересмотра слишком большим.

«Их реально 371. Но, в целом, у нас свыше 11 тыс. тарифных линий, поэтому в относительном измерении – это действительно совсем немного», – отметил он.

При этом В.Пятницкий отметил, что данный список содержит позиции, по которым пошлины в перспективе могут быть как повышены, так и понижены.

«Украина готова вступить в переговоры и консультации с соответствующими членами ВТО относительно модификации наших обязательств, которые касаются тарифов, предоставив соответствующий перечень тарифных линий. Модификация может быть разной. Это может быть как повышение, так и снижение, она (модификация – УНИАН) может состояться в результате изменения классификации», – сказал В.Пятницкий.

При этом он отметил, что согласно статье 28 Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), число тарифных линий, по которым член ВТО может инициировать пересмотр пошлин, не регламентировано.

«В статье 28 ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле) ничего не сказано о том, когда мы должны это делать, то есть опция действует на протяжении трех лет – в 2012-2014 годах. Там также ничего не сказано о количестве тарифных линий или что такой шаг является дискриминацией торговых партнеров. Нигде также не указано, что этого нельзя делать, если у нас есть или нет соглашения о свободной торговле. Это – абсолютно технический инструмент», – отметил В.Пятницкий.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.