Виртуозная стрельба из лука, чемпионат конных лучников, шоу огненных стрел и метание горящих ядер на турнире под Киевом

6-7 октября в «Парке Киевская Русь» пройдет Международный лучний турнир – «Стрела Древнего Киева». Участники турнира из Украины, России, Беларуси, Турции, Молдовы будут соревноваться в специальных номинациях – стрельба с разворота, на скорость, двумя стрелами, стрельба по силуэтам. В рамках турнира впервые в Украине пройдет Международный чемпионат конных лучников.

Гости «Парка Киевская Русь» увидят монгольские, английские и древнерусские луки, воссозданные с исторической достоверностью, а также смогут испытать их в действии. Кроме того, тренеры из Федерации кюдо в Украине проведут мастер-класс по стрельбе из японского лука.

К вниманию посетителей мастер-классы по древним ремеслам, а на ярмарке мастеров – сувениры на любой вкус. Работают средневековые тир, конюшня и костюмерная. В вечерней программе - шоу огненных стрел, стрельба из катапульты горящими ядрами, незабываемые огненные шоу и фейерверки.

Турнир проходит при поддержке Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ и Киевской областной государственной администрации.

Для журналистов 6 октября будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Напоминаем, что для студентов и пенсионеров действуют скидки, а для детей дошкольного и школьного возраста вход бесплатный в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Новый Древний Киев».

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Из Киева будут курсировать маршрутные автобусы от станции м. Выдубичи каждые 30 минут.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/