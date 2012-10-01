СМИ: Убийцу охранников «Каравана» ищут среди уволенных силовиков

Убийцу, который 26 сентября средь бела дня расстрелял троих охранников супермаркета и еще одного тяжело ранил, ищет вся Украина. Проверяют даже всех бывших и работающих силовиков и правоохранителей, пишет газета «Сегодня».

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, милиция проводит беспрецедентную в Украине операцию. Проверяются подвалы, чердаки, общежития, прочесываются леса. Изъяты видеозаписи из разных источников за последние две недели, их сейчас просматривает специальная группа. Настораживает его умение обращаться с оружием. А потому особо тщательно проверяются силовики, в том числе бывшие и нынешние милиционеры, МВД также обратилось к СБУ с просьбой проверить всех уволенных. Экс-замглавы МВД и нардеп Геннадий Москаль также считает, что убийца может быть работником правоохранительных органов. «На видео видно, что он вытащил пистолет из кобуры, бандиты не носят оружие в кобуре», — сказал он.

Пистолет у стрелка, скорее всего, самоделка, переделанный, возможно, из газового. Следствие пока считает, что работал убийца-одиночка, поскольку его пальцы «не выстрелили», то есть в картотеке криминала таких отпечатков нет. И никто из стукачей ничего не может сказать. Его психологический портрет: серийник, очень вспыльчивый, неуравновешенный, возможны проблемы с психикой, поэтому стреляет не задумываясь.