В Караване заявляют, что погибший от рук бандита не был случайным человеком
Пресс-служба ТРЦ "Караван" опровергла информацию, распространенную рядом СМИ о том, что в комнате охраны, где произошло тройное убийство, находился человек, непричастный к службе безопастности.
"Просим опубликовать опровержение на появившуюся в СМИ информацию о том, что на момент стрельбы в комнате охраны находились постороннние и не имеющие отношения к службе безопасности люди, поскольку эта информация является неправдивой", - говорится в пресс-релизе ТРЦ.
"Информация, касательно того, что один из погибших Дмитрий Марченко занимал должность инженера по охране труда и оказался в комнате охраны случайно, является неправдивой. Должность инженера по охране труда занимает совсем другой человек с другой фамилией и именем. Дмитрий Марченко занимал должность инженера по видеонаблюдению гипермаркета. Все сотрудники гипермаркета, находившиеся в момент преступления в комнате охраны являются сотрудниками службы безопасности", - говорится в сообщении Каравана.
В качестве доказательства ТРЦ «Караван» готов показать трудовую книжку с четкой в ней записью.