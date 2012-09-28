В Караване заявляют, что погибший от рук бандита не был случайным человеком

"Просим опубликовать опровержение на появившуюся в СМИ информацию о том, что на момент стрельбы в комнате охраны находились постороннние и не имеющие отношения к службе безопасности люди, поскольку эта информация является неправдивой", - говорится в пресс-релизе ТРЦ.

"Информация, касательно того, что один из погибших Дмитрий Марченко занимал должность инженера по охране труда и оказался в комнате охраны случайно, является неправдивой. Должность инженера по охране труда занимает совсем другой человек с другой фамилией и именем. Дмитрий Марченко занимал должность инженера по видеонаблюдению гипермаркета. Все сотрудники гипермаркета, находившиеся в момент преступления в комнате охраны являются сотрудниками службы безопасности", - говорится в сообщении Каравана.

В качестве доказательства ТРЦ «Караван» готов показать трудовую книжку с четкой в ней записью.